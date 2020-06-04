Ракета Falcon 9 сегодня должна вывести на орбиту очередные 60 спутников глобальной сети Starlink.

Как сообщает компания-разработчик SpaceX, запуск запланирован на 04:25 (мск) с космодрома на мысе Канаверал. Это будет уже восьмой вывод на орбиту аппаратов спутниковой группировки, которая позволит обеспечить практически всех жителей Земли широкополосным доступом в интернет.
2020-06-04T01:11:10+03:00
2020-06-04T01:11:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 04 июня 2020
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