Ракета Falcon 9 сегодня должна вывести на орбиту очередные 60 спутников глобальной сети Starlink.

Как сообщает компания-разработчик SpaceX, запуск запланирован на 04:25 (мск) с космодрома на мысе Канаверал. Это будет уже восьмой вывод на орбиту аппаратов спутниковой группировки, которая позволит обеспечить практически всех жителей Земли широкополосным доступом в интернет.