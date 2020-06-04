Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального значения.

Там из-за просадки свай под топливохранилищем ТЭЦ-3 произошел разлив дизельного топлива, которое попало в местные реки. В МЧС, по словам министра Евгения Зиничева, узнали о ЧП спустя три дня. До этого Норильско-Таймырская энергетическая компания пыталась ликвидировать последствия аварии своими силами. Владимир Путин поручил соответствующим органам «дать правовую оценку всем действиям должностных лиц».
2020-06-04T01:10:07+03:00
2020-06-04T01:10:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 04 июня 2020
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