Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального значения.

Там из-за просадки свай под топливохранилищем ТЭЦ-3 произошел разлив дизельного топлива, которое попало в местные реки. В МЧС, по словам министра Евгения Зиничева, узнали о ЧП спустя три дня. До этого Норильско-Таймырская энергетическая компания пыталась ликвидировать последствия аварии своими силами. Владимир Путин поручил соответствующим органам «дать правовую оценку всем действиям должностных лиц».