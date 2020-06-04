Из окрестностей Вашингтона отводят военных, переброшенных туда для противодействия массовым протестам.

По сведениям Ассошиэйтед Пресс, около 200 военнослужащих вернутся в Северную Каролину в течение суток. Остальных вернут на базы дислоцирования в ближайшие дни, если ситуация будет стабильной. Агентство отмечает, что военные не были задействованы в подавлении беспорядков, хотя такая возможность рассматривалась. Ранее на этой неделе для возможной помощи в поддержании порядка в столичном округе Колумбия прибыли примерно 1,3 тыс. военных.