Двух активистов «Девого блока задержали у посольства США в Москве.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, они пытались вывесить на здании дипмиссии баннер в поддержку протестующих в Америке против полицейского насилия. После составления протоколов об участии в несанкционированной акции их выпустили из Пресненского ОВД. В США не стихают массовые протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда к которому при задержании полицейские применили жесткий удушающий прием.