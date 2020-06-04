Двух активистов «Девого блока задержали у посольства США в Москве.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, они пытались вывесить на здании дипмиссии баннер в поддержку протестующих в Америке против полицейского насилия. После составления протоколов об участии в несанкционированной акции их выпустили из Пресненского ОВД. В США не стихают массовые протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда к которому при задержании полицейские применили жесткий удушающий прием.
2020-06-04T01:07:56+03:00
2020-06-04T01:08:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 04 июня 2020
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