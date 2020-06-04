При второй волне эпидемии коронавируса в России доллар может вырасти до 90 руб.

Это предполагает базовый сценарий развития российской экономики, подготовленный Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Всего эксперты представили три сценария. Базовый предполагает, что в конце 2020 года будет вторая волна эпидемии коронавируса, из-за чего ВВП России может упасть на 8-8,2% в годовом выражении. Пессимистичный сценарий предполагает, что коронавирусная пандемия продлится до первого квартала 2022 года — в таком случае мир ожидает структурный кризис экономики и цена на нефть ниже 30 долларов. При этом ВВП России упадет на 11%, а рубль до 2022 года опустится до 95-103 рублей за доллар.