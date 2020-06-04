Международный Каннский кинофестиваль объявил официальную программу

В нее вошли 56 картин. Среди них — «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Топорик» Стива МакКуина, «Лето 85-го» Франсуа Озона, «Еще по одной» Томаса Винтерберга. Смотр должен был пройти с 12 по 23 мая, однако из-за пандемии коронавируса был отменен. Фильмы покажут осенью на других фестивалях, в том числе в Торонто, Венеции, Нью-Йорке и Лионе.
2020-06-04T00:09:27+03:00
2020-06-04T00:09:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:09, 04 июня 2020
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