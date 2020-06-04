Италия открывает границы для туристов из стран Европы и возобновляет передвижение между регионами

Как пишет издание The Local, власти отменили двухнедельный карантин по приезде в страну для граждан 26 государств Евросоюза, четырех стран Шенгенской зоны — Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии, а также для Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана. При этом туристы из этих стран будут обязаны пройти 14-дневную изоляцию, если за две недели до поездки в Италию посетили государство, не вошедшее в данный список. Отмечается, что внешние границы ЕС по-прежнему закрыты как минимум до середины июня.
2020-06-04T00:06:50+03:00
2020-06-04T00:06:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:06, 04 июня 2020
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