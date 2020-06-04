Американские правозащитники подали в суд из-за нападения на журналистов в Миннесоте

Ответчиками выступает полиция штата и мэрия Миннеаполиса. Об этом сообщает Американский Союз гражданских свобод. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обратилась к властям США с призывом прекратить нападения на представителей прессы во время массовых протестов. Происходящее она назвала беспрецедентным. По ее словам, уже произошло как минимум 200 подобных инцидентов. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич планирует сегодня обсудить эту ситуацию на постоянном комитете организации в Вене.

Волна протестов и беспорядков прокатилась по городам США после гибели от рук полиции афроамериканца в Миннеаполисе. Число арестованных участников акций, согласно подсчетам телекомпании Си-эн-эн, приближается к 10 тысячам.

Минувшим вечером трем бывшим офицерам, проходящим по делу погибшего Джорджа Флойда, были предъявлены обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству, сообщает телеканал Fox News. Арестованному ранее их коллеге Дереку Шовину переквалифицировали обвинение на более тяжкую статью. Теперь ему может грозить до 40 лет тюрьмы.