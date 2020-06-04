Центризбирком сегодня, как ожидается, установит порядок проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию

Дистанционное голосование пройдет в трех регионах, но претендовать на него, следует из повестки, будут пять субъектов. Это Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Нижегородская область и Красноярский край. По крайней мере, их представителей заслушают члены ЦИК.

Ранее, впрочем, глава Центризбиркома Элла Памфилова говорила, что электронное голосование возможно только в столице. В Москве его тестировали в качестве эксперимента в трех округах из 45 на прошлогодних выборах в Мосгордуму. Некоторые оппозиционные кандидаты, правда, тогда критиковали такую форму выборов, опасаясь фальсификаций.

Расширение возможностей дистанционного голосования на выборах было закреплено в конце мая законом, который подписал президент Владимир Путин. Документ предусматривает не только электронное голосование, но и голосование по почте. Правда, последний вариант на голосовании по поправкам в Конституцию, уверяют в Центризбиркоме, применяться не будет.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 1 апреля, однако оно было перенесено на 1 июля.