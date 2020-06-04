МЧС доставит в Норильск 100 специалистов Сибирского спасательного центра для ликвидации последствий аварии на ТЭЦ

Спецборт уже вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский, отправка из Новосибирска запланирован на 4 утра по московскому времени, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства.

29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом, оттуда вылилось порядка 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По оценке Роспотребнадзора, концентрация вредных веществ на месте аварии превышает норму в десятки тысяч раз. Экологический ущерб водным объектам на Таймыре может превышать 6 миллиардов рублей, сообщает Гринпис России.

Это очень серьезная экологическая катастрофа, которая будет оказываеть влияние на регион долгие годы, сказал «Эху Москвы» директор по программам российского отделения Гринпис Иван Блоков.

Он отметил, что разлив топлива сначала пытались скрыть.

По факту случившегося возбуждено три уголовных дела, их объединили в одно производство. Задержан начальник цеха ТЭЦ, расследованием будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета. В Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.