Генпрокурор Миннесоты предъявил обвинения по делу убитого афроамериканца еще троим экс-полицейским

Они находились поблизости в тот момент, когда их коллега применял удушающий прием во время задержания Джорджа Флойда. Об этом написала в твиттере сенатор от штата Эми Клобушар. Кроме того, по ее словам, переквалифицировано обвинение против Дерека Шовина.

Теперь он обвиняется в убийстве второй степени, а не третьей как ранее. Под убийством второй степени в Миннесоте подразумевается непредумышленное или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана. Наказание за это может составить до 40 лет тюремного заключения. Сенатор не уточнила, какие обвинения будут выдвинуты в отношении троих других бывших офицеров. По данным телеканала Fox News, они обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству.