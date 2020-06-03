Власти Карелии приняли решение отменить все массовые торжества по случаю столетия республики

Все сэкономленные средства будут направлены на социально-экономическое развитие региона, — сообщила ТАСС пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк. По ее словам, решение принято в связи с пандемией коронавируса. Деньги пойдут на те проблемы, которые требуют первостепенного решения, в том числе ремонт дорог, социальных объектов, больниц и школ. При выборе целей будет учитываться мнение местных жителей. Празднование было намечено на 5 сентября, подготовка к юбилею велась несколько лет. Для этого правительство страны приняло федеральную целевую программу, действующую с 2015 года. Она предусматривает выделение 9,5 миллиардов рублей из федерального бюджета.