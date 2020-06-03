Дистанционно электронное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в пяти регионах

Помимо Москвы, это Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия. Это следует из проекта повестки заседания Центризбиркома, которое назначено на завтра. Собеседник РБК в аппарате ЦИК подтвердил, что эти субъекты готовы провести голосование в таком формате, но детали еще будут обсуждаться. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что электронное голосование может пройти в нескольких регионах, но в каких именно – не уточнила. В середине марта сообщалось, что это возможно только в Москве.