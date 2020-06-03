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23:01, 03 июня 2020

В Петербурге на фоне коронавируса смертность за май увеличилась на треть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

В Петербурге на фоне эпидемии коронавируса смертность за май увеличилась на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на комитет по делам ЗАГСов. По его данным, годом ранее было зарегистрировано почти 4 900 смертей от всех причин, в этом году этот показатель вырос более чем на 1,5 тысячи, превысив 6 400. При этом согласно официальной статистике, от коронавируса в прошлом месяце в Северной столице скончались свыше 170 человек.
В середине мая газета Financial Times писала, что число ковидных смертей в России может на 70% превышать официальные данные. На следующий день власти Москвы заявили, что не включают в статистику более 60% случаев, поскольку они произошли «от явных альтернативных причин».



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