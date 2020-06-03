Пресс-секретарь Белого дома: Трамп в случае необходимости задействует закон о подавлении восстаний военными

Президент Дональд Трамп в случае необходимости задействует закон о подавлении восстаний военными, однако пока полагается на силы Национальной гвардии США. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Речь идет о законе 1807 года, который дает право главе государства на использование вооруженных сил внутри страны. В последний раз к нему прибегали в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе.

Между тем, как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, американские власти приняли решение начать вывод из Вашингтона военных, которые были туда переброшены для поддержания порядка в свете протестов.