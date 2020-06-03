Двадцать российских аптечных организаций получили разрешение на продажу безрецептурных лекарств дистанционно

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире Первого канала. По его словам, речь идет об аптеках, имеющих опыт работы больше года, и сетевых, имеющих в своем составе не меньше 10 аптек. Они могут доставлять препараты непосредственно до самого пациента, в том числе находящегося на самоизоляции.