Двадцать российских аптечных организаций получили разрешение на продажу безрецептурных лекарств дистанционно

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире Первого канала. По его словам, речь идет об аптеках, имеющих опыт работы больше года, и сетевых, имеющих в своем составе не меньше 10 аптек. Они могут доставлять препараты непосредственно до самого пациента, в том числе находящегося на самоизоляции.
2020-06-03T22:31:52+03:00
2020-06-03T22:31:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 03 июня 2020
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