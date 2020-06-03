Задержанный по делу об утечке нефтепродуктов в Норильске начальник цеха ТЭЦ В.Старостин отказался от дачи показаний

Задержанный по делу об утечке нефтепродуктов в Норильске начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин отказался от дачи показаний. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, расследовать причины и последствия аварии будет центральный аппарат СК. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, три уголовных дела, возбужденных в связи с происшествием, объединены в одном производстве. В ходе сегодняшнего совещания президент Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться, почему информация о ЧП поступила с задержкой.