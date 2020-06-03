Великобритания может облегчить визовый режим с Гонконгом

Это произойдет, если Китай будет реализовывать новый закон о безопасности автономии. В Лондоне это называют одним из крупнейших изменений иммиграционного законодательстве в британской истории.

Речь идет о специальных заморских паспортах Великобритании, право на которые есть у нескольких миллионов жителей Гонконга, родившихся до передачи бывшей британской колонии Китаю. Их владельцы могут въехать в Соединенное королевство без визы на срок до 6 месяцев, но без права работы. Однако в своей статье в газете «Таймс» британский премьер-министр Борис Джонсон допустил, что права гонконгцев могут быть расширены. Так, им могут разрешить въезжать без визы в страну на срок до года и даже получать работу и претендовать на британское подданство. Так, по словам Джонсона, Лондон может отреагировать на планы Китая, которые могут привести к ослаблению автономии в Гонконге.

Согласно законопроекту, который рассматривает китайский парламент, в Гонконге может быть введена уголовная ответственность за любые действия, которые Пекин сочтет подрывом его власти и авторитета. Кроме того, документ предполагает расширение полномочий силовых структур в китайской автономии.

Закон, ослабляющий автономию Гонконга, критикуют и в США. На этом фоне российское посольство в Штатах призвало воздержаться от вмешательства во внутренние дела Китая.