В Лондоне протестующие против полицейского насилия устроили потасовку возле резиденции Джонсона на Даунинг-стрит

На ролике, который опубликовало издание Sky News, видно, как демонстранты толпятся у заграждения, пытаясь через него перелезть, забрасывают чем-то стражей порядка, а один из них вступил в драку с полицейским. В этот момент внутри резиденции премьер Борис Джонсон заявил на ежедневном брифинге о том, что люди имеют право протестовать, но призвал делать этом мирно и с соблюдением мер социального дистанцирования, введенных на фоне пандемии коронавируса.

По данным издания, в акции, посвященной погибшему в США чернокожему, приняли участие несколько тысяч человек. Многие из них были в медицинских масках, однако, о соблюдении предписанной дистанции речи не идет. Сейчас митингующие переместились на парламентскую площадь. Они продолжают выкрикивать антирасистские лозунги и кидать в полицию пластиковые бутылки.