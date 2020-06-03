В Красноярском крае введен режим ЧС федерального уровня в связи с разливом топлива на ТЭЦ в Норильске

С таким предложением выступил в ходе совещания с президентом глава МЧС Евгений Зиничев. Владимир Путин это одобрил. Зиничев отправляется в Норильск, чтобы лично проконтролировать ликвидацию последствия аварии. Она произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. Пострадавших нет, однако, по данным властей, в грунт и в воды попало порядка 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

Росприроднадзор полагает, что концентрация вредных веществ на месте аварии превышает норму в десятки тысяч раз. Экологический ущерб водным объектам на Таймыре может превышать 6 миллиардов рублей, — сообщает Гринпис России. В ходе совещания губернатор Александр Усс доложил президенту, что власти региона отреагировали на ситуацию только 31 мая. Владимир Путин резко раскритиковал руководство Норильско-Таймырской энергетической компании за то, что те вовремя не сообщили об инциденте в МЧС.

Путин поручил правоохранительным органам разобраться и дать правовую оценку всех действий должностных лиц. По факту случившегося возбуждены три уголовных дела, которые объединили в одно производство. Задержан начальник цеха ТЭЦ, расследованием будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета.