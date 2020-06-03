Этап чемпионата мира по классическому ралли в Финляндии отменен впервые в истории

В нынешнем сезоне он не состоится из-за пандемии коронавируса, — сообщается на официальном сайте соревнований. Проведение гонки было запланировано на начало августа. Организаторы изучали возможность перенести ее на конец года, но из-за большого количества рисков так и не смогли найти правильное решение. Подчеркивается, что соревнования отменили из-за заботы о безопасности всех участников. Ранее ралли проходило ежегодно с 1951 года. Этап Финляндии впервые включили в 1973.
2020-06-03T21:32:00+03:00
2020-06-03T21:32:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 03 июня 2020
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