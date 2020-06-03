У посольства США в Москве задержали двух активистов движения «Левый блок»

Они попытались развернуть баннер с надписью «Правосудие для Флойда». Люди в форме повалили их на землю и затолкали в автозак, — сообщила РБК пресс-секретарь движения Анна Евченко. По ее словам, на звонки они не отвечают. В пресс-службе столичного главка МВД сказали, что не располагают информацией о задержании.