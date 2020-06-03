Роспотребнадзор обязал задержанного во время одиночного пикета в Москве Дениса Мищенко изолироваться в отделе полиции из-за подозрения на коронавирус. Активист движения «Гражданское общество» был задержан накануне на акции против полицейского насилия у столичного управления МВД на Петровке. Его оставили на ночь в ОВД, а сегодня отвезли в больницу, где взяли анализ на COVID-19.

Сегодня Роспотребнадзор обязал его изолироваться по адресу Пятницкая, 49, то есть в ОВД «Замоскворечье», — сообщает правозащитный проект «Апология протеста». Там отмечают, что это первый подобный случай.