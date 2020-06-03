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21:03, 03 июня 2020

Возврат налога самозанятым в приложении «Мой налог» назвали президентской субсидией

Возврат налога самозанятым, обещанный правительством как мера поддержки во время эпидемии коронавируса, в приложении «Мой налог» назвали президентской субсидией. Об этом сообщает интернет-издания «Клерк.ру» и «Проект». Скриншоты сообщения о президентских субсидиях публикуют и пользователи «Твиттера». Никакого формального основания для этого у властей нет. Выплаты были утверждены постановлением правительства, которое вышло 29 мая, — отмечает «Проект», предполагая, что перед голосованием об обнулении президентских сроков, все хорошее в сознании избирателей должно ассоциироваться только с Путиным. На сайте ФНС 1 июня вышла новость о начале выплат субсидий и налоговых бонусов самозанятым. О президентских субсидиях там не упоминается.



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