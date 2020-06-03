Почти 200 муниципальных депутатов из 26 регионов России призвали не поддерживать поправки в Конституцию

Они считают, что вся реформа задумывалась только как способ незаконного продления власти Владимира Путина. В своем открытом письме они называют происходящее попыткой государственного переворота и призывают всех граждан страны к публичному несогласию с узурпацией власти. Подписавшиеся считают, что России для развития экономики, политики, социальной и общественной жизни необходима сменяемость власти. Конституционную реформу Путин инициировал в январе этого года во время послания к Федеральному собранию. Голосование по поправкам назначено на 1 июля. При этом многие юристы и политологи обращают внимание, что оно фактически уже ничего не решает, поскольку формально поправки приняты.