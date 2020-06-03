На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального характера из-за разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

Решение принято в рамках оперативного заседания правительственной комиссии под председательством главы МЧС Евгения Зиничева, — сообщили в пресс-службе министерства. Глава ведомства вылетает в Норильск, чтобы лично проконтролировать ситуацию с ликвидацией последствий аварии. Напомним, в результате повреждения резервуара в грунт и воды вылилось около 20 тысяч тонн нефти. Более 100 тонн нефтепродуктов уже собрали.

В «Гринпис России» назвали разлив топлива в Норильске экологической катастрофой, последствия которой будут ощущаться десятки лет. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор по программам российского отделения Гринпис Иван Блоков.

«Это очень серьезная катастрофа, результаты аварии будут ощущаться много десятков, а может, и сотен лет. Природа в Арктике восстанавливается очень медленно и, если верить официальным данным, около пяти тысяч тонн нефти попало на почву, значит, почву будет скорей всего уничтожена, я не могу предположить, когда она восстановится. Оставшиеся 15-16 тысяч тонн оказались в воде, часть топлива попадет на дно, и будет убивать все живое, что есть в речке», — сказал он.

И.Блоков отметил, что аварию сначала пытались замолчать, и только сейчас о ней стали говорить всерьез.

Три уголовных дела возбуждены в связи с разливом дизельного топлива в Норильске.