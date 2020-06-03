Активист Денис Петров арестован на 15 суток за одиночный пикет

Таганский суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении порядка проведения акции, — сообщает правозащитный проект «Апология протеста». Петрова задержали 29 мая во время акции у столичного главка МВД на Петровке. Там проходили одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Тогда были задержаны более 30 человек.
2020-06-03T20:31:48+03:00
2020-06-03T20:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 03 июня 2020
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