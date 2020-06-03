Уровень смертности в Петербурге увеличилась в мае почти на треть по сравнению с прошлым годом

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные комитета по делам ЗАГСов. Как сообщается, годом ранее было зарегистрировано почти 4 тысячи 900 смертей от всех причин, в этом году этот показатель составил более 6 тысяч 400. Согласно официальной статистике, в прошлом месяце от коронавируса в северной столице скончались свыше 170 человек. Интернет-издание «Медиазона» полагает, что погибших вдвое больше.
2020-06-03T20:31:28+03:00
2020-06-03T20:31:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 03 июня 2020
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