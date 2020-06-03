Самолет, предположительно принадлежащий семье Игоря Шувалова, 3 мая летал в Израиль, несмотря на запрет полетов.

Самолет, предположительно принадлежащий семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, 3 мая летал в Израиль, несмотря на запрет полетов. Об этом свидетельствуют данные сервиса ADS-B Exchange, пишет интернет-издание «МБХ медиа». Также на это обратил внимание руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров. Как сообщается, самолет вылетел из московского аэропорта Внуково в 10:46 (мск) и приземлился в аэропорту Тель-Авива, а спустя 1 час 15 минут вылетел в обратном направлении.

16 мая «МБХ медиа» обнаружило, что этот же самолет летал в Зальцбург. Позже власти Австрии объяснили, что для него было сделано исключение, поскольку он прибыл без пассажиров, чтобы «забрать чемоданы и другие вещи граждан, являющихся домовладельцами в Австрии».