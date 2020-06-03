Российское представительство Amnesty International потребовало прекратить задержания за одиночные пикеты

Российское представительство международной организации Amnesty International потребовало прекратить задержания за одиночные пикеты. Правозащитники обратились с открытым письмом к главе МВД России Владимиру Колокольцеву, сообщается на сайте организации. В обращении говорится, что с 26 мая «лишь за критику властей» были задержаны минимум 58 человек в Москве и около 20 в Санкт-Петербурге. Участников акций привлекли по статьям о нарушении правил проведения публичных мероприятий или ограничений, введенных из-за коронавируса.

Amnesty International призывает полицию уважать и защищать права на свободу выражения мнений и мирных собраний в России. Отмечается, что именно задержание и арест участников одиночных пикетов несут угрозу общественному здоровью, «учитывая плохие санитарные условия и нередко переполненность отделов полиции». Правозащитники потребовали освободить протестующих и прекратить административные дела.