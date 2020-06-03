Глава МЧС Евгений Зиничев вылетает в Норильск

Он намерен лично проконтролировать ситуацию с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ, — сообщила пресс-служба министерства.

Следствие назначило техническую, экологическую и другие экспертизы по делу о разливе топлива в Норильске, по итогам будут установлены сумма ущерба и причины ЧП, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попали в местный ручей и речку Амбарная.