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19:32, 03 июня 2020

США отправили в Россию вторую партию аппаратов искусственной вентиляции легких

В ней 150 штук. Прибытие груза ожидается завтра, — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя вашингтонской администрации. Как сообщалось ранее, аппараты будут переданы Национальному медико-хирургическому центру имени Пирогова в Москве. Первая партия из 50 аппаратов ИВЛ была доставлена в российскую столицу 21 мая. Стоимость поставки оценивается в более чем 5 с половиной миллионов долларов. В российском МИДе утверждают, что США их отправили на безвозмездной основе.



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