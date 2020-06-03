Лондон готов пойти на одно из крупнейших изменений британских миграционных правил за всю историю

Британский премьер Борис Джонсон пообещал предоставить гражданство миллионам жителей Гонконга, если власти Китая начнут претворять в жизнь новый закон о безопасности автономии. Ранее об этом же говорил и глава Форин офиса Доминик Рааб. По словам Джонсона, многие жители Гонконга опасаются, что их образ жизни оказался под угрозой. Если Китай своими действиями продемонстрирует, что эти страхи обоснованы, Британия не сможет «просто пожать плечами и отойти в сторону». В ответ на это Пекин уже выразил протест и обвинил Лондон в грубом вмешательстве во внутренние дела Гонконга.