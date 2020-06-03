Газпром обжаловал окончательное решение стокгольмского трибунала по спору с польским газовым концерном об изменении цен на топливо.

Польские получатели российского газа выиграли дело у российского концерна, добившись пересмотра цен. Компания уже получила из Москвы платежки с уменьшенными цифрами, однако остается еще вопрос с разницей в полтора миллиарда долларов между старым и новым тарифом, которую Газпром должен выплатить согласно решению трибунала. Российской компании ничего не осталось, как обратится в гражданский суд, поскольку все отраслевые инстанции уже пройдены. Это и было сделано. Польская компания сообщила, что получила информацию из шведского суда округа Свеа. При этом оспаривать решение по сути Газпром возможности не имеет, ибо оно является окончательным. Пожаловаться можно только на ведение самого процесса. Если в ходе были допущены нарушения, то это дает шанс на отмену. Впрочем, история с аналогичным иском Украины показывает, что шанс этот невелик. Несмотря на обращение в гражданский суд, Газпром все же выплатил по иску 3 миллиарда долларов. Впрочем, в глобальной перспективе Польше эта ситуация не выгодна. Эксперты полагают, что российский газ все равно дешевле альтернативных вариантов из Норвегии и США.

Тем не менее, Польша уже объявила, что не будет продлевать контракт на поставки российского газа, который заканчивается 31 декабря 2022 года.