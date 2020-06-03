Центральный аппарат Следственного комитета будет расследовать дело об аварии на норильской теплоэлектростанции

Там произошел крупный разлив нефти из одного из резервуаров.

Всего следователи возбудили сразу три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды и загрязнении вод. Как передает агентство «Интерфакс», все они объединены в одно производство. Дела были возбуждены после того, как стало известно, что около 20 тысяч тонн нефти из резерваура норильской ТЭЦ вылилось на дорогу после того, как его опоры внезапно просели.

Затем топливо попало в воду двух находящихся неподалеку рек. Они впадают в озеро Пясино, а оттуда, в свою очередь вытекает только одна река, впадающая в Карское море. Росприроднадзор выяснил, что концентрация вредных веществ в районе разлива нефти превышает норму в десятки тысяч раз. При этом президент Владимир Путин сегодня на совещании сообщил, что власти узнали об инциденте с задержкой. Он также одобрил введение режима чрезвычайной ситуации федерального уровня в Красноярском крае.

По делу об аварии на норильской ТЭЦ был задержан начальник одного из цехов Вячеслав Старостин, однако показания, по данным Следственного комитета, он давать отказался.