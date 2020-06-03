Во Франции начались протесты в связи с заключением медэкспертизы о смерти чернокожего в полицейском участке

Во Франции начались протесты в связи с опубликованным накануне заключением медэкспертизы о смерти чернокожего в полицейском участке. Родственники сравнивают ее с недавней гибелью Джорджа Флойда в США.

К собравшимся накануне вечером у здания парижского Дворца правосудия обратилась сестра погибшего четыре года назад Адама Траоре, которая сказала, что на ее брата при задержании навалились трое жандармов, что он также, как и Флойд говорил «я не могу дышать» и что его смерть наступила от удушения.

Собравшиеся – порядка двадцати тысяч человек – обвиняли правоохранителей в расизме, указывая на то, что обитатели бедных районов страны имеют гораздо больше поводов подвергнуться проверке документов и насилию со стороны полиции, чем остальные. Митинг прошел по инициативе комитета в поддержку семьи погибшего, вопреки запрету со стороны парижской мэрии.

Как напоминает Евроньюз, предыдущая экспертиза подтвердила невиновность жандармов, задержавших 24-летнего выходца из Мали, чья смерть наступила от обострения хронического заболевания.

Агентство Франс пресс, ссылаясь на заявление правительства, передает, что в Елисейском дворце по-прежнему считают причину гибели Траоре «несравнимой» с обстоятельствами ухода из жизни американца Джорджа Флойда, в связи с чем в США уже который день проходят массовые протесты и беспорядки.

По сообщению Франсинфо, глава профсоюза работников полиции Линда Кеббаб также заявила, что дело Траоре «не имеет ничего общего» с американским инцидентом – ни по обстоятельствам, ни по сути, ни по техническим деталям. Кеббаб добавила, что сестра погибшего «воспользовалась» смертью Флойда «в своих личных интересах», отметив, что французские полицейские единодушно осудили запрещенную во Франции процедуру силового задержания, примененную их коллегами из США.

Издание Обсерватер приводит выдержки из доклада трех медэкспертов, которые пришли к выводу, что смерть Траоре наступила от ранее приобретенной сердечной недостаточности.