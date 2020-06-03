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18:17, 03 июня 2020

В отношении органов опеки в Оренбургской области возбудили дело после изъятия четверых детей без решения суда

Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные правоохранительных органов. Во время изъятия детей матери надевали наручники. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова назвала ужасом такие действия.

Видео изъятия детей из семьи появилось в пятницу, хотя датировано оно 25 мая. На этом видео мать отказывается ехать вместе с сотрудниками опеки и не соглашается добровольно передать детей. В итоге одного ребенка у нее насильно забирают из рук, а ей полицейский заламывает руки за спину и надевает наручники. После того, как эта запись стала активно распространяться в СМИ и социальных сетях, проверку начала проводить прокуратура и следственный комитет. Так, по данным следствия, причиной изъятия стал аварийный дом, который семья купила на материнский капитал два года назад. Тогда у пенсионного фонда не возникло сомнений в его пригодности для проживания. Глава района, который подписал документ об изъятии, заявил, что дети в этой семье лишь средство заработка для неработающих родителей. Министр образования области озвучил еще одну причину для изъятия: по имеющейся у него информации на семью неоднократно жаловались врачи, который якобы не пускали к детям на осмотр. По мнению министра, местные власти не могли поступить иначе, кроме как забрать детей ради их безопасности. С этим не согласилась уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области, которая лично пообщалась с родителями и отозвалась о них, как об адекватных людях. За сохранение семьи выступил и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Несколько оренбургских предпринимателей и благотворительных фондов заявили, что готовы арендовать семье новое жилье или отремонтировать их дом. Четверо детей сейчас в детском доме, а сами родители уехали в Москву для съемок в ток-шоу.

Следственное управление следственного комитета по оренбургской области пока не подтвердило «Эху» сведения о возбуждении уголовного дела в отношении органов опеки.



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