Обыски сегодня прошли в офисе Российской венчурной компании в Москве

Силовики пришли и домой к ее руководителю.

Обыски провели сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следственного департамента МВД. Их интересовали документы по сделкам, заключённым в период с 12-го по 16-й годы, рассказали источники газеты Коммерсант, близкие к следствию. По их словам, руководство Российской венчурной компании подозревают в использовании её средств в личных проектах. Ущерб следствие пока оценило в 600 тысяч долларов, но эта сумма может вырасти в 5 раз, пишет газета. Силовики с санкции суда изъяли документы и электронные носители с информацией. Администрация содействует следствию, компания работает как обычно, сказали в пресс-службе. Обыск провели и дома у гендиректора Александра Повалко. Злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий — по этой статье по данным издания Коммерсант расследуют уголовное дело. К нему привело дело о хищении из компании предпринимателями Яном Рязанцевым и Михаилом Чучкевичем более миллиарда рублей под предлогом инвестиции средств в США. Между тем журнал Forbes со ссылкой на свой источник пишет, что следственные действия связаны с инвестицией в американский стартап проект в сфере робототехники. Обыски приведут к сокращению аналогичных проектов в России, сказала «Эху» основатель интернет-издания The Bell Елизавета Осетинская.

РВК появилась 14 лет назад с целью повысить конкурентоспособность и развитие высокотехнологичных производств. С участием её капитала созданы инвестиционные инструменты, которые обеспечивают поддержку инновационных проектов и компаний на разных стадиях развития. Венчурная компания также участвует в реализации национальных проектов «Наука», «Цифровая экономика». В мае она объявила о выдаче грантов организациям, которые борются с коронавирусом.

При участии РВК фонды в общей сложности проинвестировали 18 миллиардов рублей более чем в две сотни компаний.