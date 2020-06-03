Пожар в Боткинской больнице Петербурга возник из-за того, что пациент закурил в постели

Так считают в городском управлении МЧС. Возможный виновник появления огня погиб.

Автоматическая пожарная сигнализация в здании не сработала. Когда палата на втором этаже корпуса на Миргородской улице наполнилась дымом, тревожная система была выключена или неисправна, рассказывает агентство ТАСС. Правоохранительные органы выясняют причину бездействия автоматики. Пожар начался около шести утра. Единственный погибший отравился угарным газом в боксе для больных гепатитом.

Его постельные принадлежности начали тлеть из-за сигареты, которую тот закурил прямо в палате, считают специалисты. Сотрудники больницы потушили огонь ещё до приезда пожарных, однако спасти мужчину врачи не смогли. В четырёхэтажном корпусе находились почти триста пациентов и около ста медиков. Кроме самого погибшего никто не пострадал.

Это уже третий пожар в петербургской клинике за последний месяц. В мае в больнице Святого Георгия из-за замыкания в аппарате ИВЛ погибли шесть человек. А в понедельник в больнице №2 горел рефрижератор с телами умерших.