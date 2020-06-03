Владимир Путин решил объявить режим ЧС федерального характера из-за разлива топлива в Норильске

Глава государства остался недоволен медленной реакцией местных властей на происшествие.

Власти всерьез озаботились происшествием в Норильске: Владимир Путин принял предложение главы МЧС Евгения Зиничева, который высказался за введение федеральной ЧС. На совещании президент поручил чиновникам как можно скорее ликвидировать последствия аварии, передает агентство ТАСС. К этому могут привлечь сотрудников МЧС и Минобороны, а также специалистов нефтяных компаний, у которых есть необходимый опыт.

Инцидент произошел еще 29 мая: на ТЭЦ, принадлежащей структурам «Норильского никеля», прорвался резервуар, и разлившееся топливо попало на проезжую часть. После этого загорелась проезжавшая по ней машина. Всего разлилось больше 20 тысяч тонн топлива, которое в том числе попало в реку Далдыкан.

Между тем, власти Красноярского края отреагировали на ситуацию далеко не сразу, что вызвало недовольство Путина.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, ликвидировать последствия аварии вряд ли получится даже в течение двух недель. Он предложил сжечь собранные нефтепродукты, но против выступил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин – по его словам, топливо нужно максимально извлечь.

В свою очередь, Путин дал понять, что разбираться в ситуации будут в том числе правоохранительные органы. На данный момент уже были возбуждены уголовные дела по статьям о порче земли, загрязнении вод и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Задержан начальник цеха ТЭЦ, где произошла авария.

После совещания с участием Путина акции «Норникеля» резко пошли вниз.