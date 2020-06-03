На Красной площади готовятся к проведению книжного фестиваля – первого культурного мероприятия в условиях ограничений

У стен Кремля ведется активное строительство. На Красной площади готовятся к проведению книжного фестиваля – первого культурного мероприятия в Москве в условиях еще существующих ограничений. До старта мероприятия осталось три дня.

Красная площадь почти полностью заставлена металлическими ограждениями. За ними полноценная стройка. Бригады рабочих поставили там большие просторные шатры и несколько маленьких палаток.

Со стороны Лобного места возвели большую крытую сцену. Напротив неё уже готова необычная трибуна с синими пластмассовыми стульями, как на спортивных стадионах. Она отличается тем, что сиденья на ней расставлены по одному на большом расстоянии друг от друга.

Пройти по Красной площади можно только со стороны ГУМа. Как правило, там люди останавливаются, чтобы посмотреть на необычные конструкции.

Организаторы утверждали, что в фестивале примут участие около двухсот издательств. Впрочем, в преддверии мероприятия некоторые из них отказались выставлять свою продукцию. Среди них – «Ад маргинем». Это «Эху» подтвердил его главный редактор Александр Иванов.

Издательство «Эксмо» примет участие в фестивале и относится к этому очень ответственно, — подчеркнула в интервью «Эху» пиар-директор издательской группы Екатерина Кожанова.

По словам Екатерины Кожановой, книжная отрасль признана одной из самых пострадавших, поэтому необходимо вернуть читателей в книжные магазины. С ней солидарен и актер Сергей Чонишвили. Он активно поддерживает проведение фестиваля и говорит, что не боится заразиться.

Как сказал «Эху» Чонишвили, люди, которые боятся, пусть сидят дома и дрожат. Кстати, завтра организаторы мероприятия на Красной площади намерены подробно рассказать о том, как она будет организована.



В столице до сих пор запрещены массовые мероприятия: в мэрии говорили, что их разрешат только в последнюю очередь. Однако глава оргкомитета по проведению «Красной площади» и советник президента Владимир Толстой уверен: рисков распространения коронавируса нет, а сама ярмарка не опаснее, чем поход в супермаркет или открывшиеся на днях книжные магазины. Об этом он рассказал агентству «Интерфакс».

Организаторы «Красной площади» пообещали, что все люди, работающие на стендах, будут в специальной защите и масках, а посетителей будут пускать в ограниченном количестве в строго отведенное время. Им необходимо будет зарегистрироваться на сайте правительства Москвы и получить цифровой код.

В Роспотребнадзоре также не против проведения книжного фестиваля, сообщает Русская служба Би-би-си. По ее данным, в ведомстве рекомендовали заранее протестировать участников на коронавирус, а число посетителей сократить до 18 тысяч человек вместо 300 тысяч в прошлом году. К прилавкам будут допускать по одному человеку.

Организатором книжного фестиваля выступает федеральное агентство Роспечать. По данным источников, на его проведение столичные власти не давали разрешения, поскольку оно и не нужно: Красная площадь является федеральной землей.

Книжный фестиваль в центре Москвы продлится три дня – до 8 июня.