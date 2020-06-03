Мосгорсуд признал законными московские штрафы о нарушении режима изоляции

Иск муниципального депутата округа Кунцево Дениса Шендеровича и журналиста Алексея Обухова отклонен. Они оспаривали статью 3.18.1 КоАП Москвы. Истцы указывали, что статья 20.6.1 КоАП России предусматривает ответственность за аналогичные нарушения, а также приводили позицию Верховного суда, считающего, что за нарушение региональных правил нужно штрафовать по федеральному КоАП. Действующий порядок, по мнению истцов, позволяет дважды наказывать за одно и то же нарушение.