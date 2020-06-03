Три уголовных дела возбуждены в связи с разливом дизельного топлива в Норильске

О нарушении правил охраны окружающей среды при ведении работ, о порче земли и загрязнении вод. В качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», сообщили «Интерфаксу» в надзорном ведомстве. Объем ущерба от случившегося может исчисляться десятками миллиардов рублей и будет зависеть от оперативности и своевременности предпринятых действий по устранению последствий аварии, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара и разлив горюче-смазочных материалов. По официальным данным, в воду и почву попало 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

Президент Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться, почему информация о ЧП была дана не своевременно. Он также распорядился ввести в Красноярском крае режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.