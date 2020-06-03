Главный эпидемиолог Швеции впервые признал ошибочность отказа от карантина по коронавирусу

Эта страна в отличие от большинства европейских государств не вводила серьезные ограничения из-за эпидемии.

Если бы можно было вернуться в прошлое, то в борьбе с коронавирусом Швеция выбрала бы что-то среднее между собственными действиями и мерами остального мира. Такое признание главный эпидемиолог королевства Андерс Тегнелл сделал в эфире «Шведского радио», тем самым признав: предложенная им же стратегия оказалась неверной. По его мнению, отказ от жесткого карантина привел к росту умерших от коронавируса.

Швеция, к примеру, не стала вводить режим изоляции и закрывать начальные и средние школы, рестораны и другие общественные места, хотя власти и призывали не проводить собрания численностью более 50 человек. Не прекращали работу, в отличие от других скандинавских стран, и предприятия. Таким образом власти избрали стратегию выработки коллективного иммунитета и ожидания появления вакцины. В Стокгольме хотели избежать нагрузки на систему здравоохранения.

На данный момент в Швеции от коронавируса умерли более 4,5 тысяч человек. И хотя это намного меньше, чем в избравших жесткие меры Италии, Испании и Великобритании, но в то же время больше, чем в соседних Дании, Норвегии и Финляндии.