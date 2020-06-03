Обыск прошел в офисе государственной Российской венчурной компании и дома у ее гендиректора Александра Повалко

Его провели Служба экономической безопасности ФСБ и полиция, пишет «Коммерсант». По данным источников газеты, это связано с делом о злоупотреблении полномочиями, которое ведет следственный департамент МВД. По его версии, деньги госкомпании шли в том числе на личные проекты руководства РВК. Речь идет о 600 тысячах долларов, но, как сказал источник «Коммерсанта», сумма может вырасти до трех миллионов.

В компании сказали газете «Ведомости», что силовики изучают «исторический» портфель — сделки 2012-2016 годов. РВК оказывает содействие следствию и работает в штатном режиме.