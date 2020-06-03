Издатели надеются, что участие в книжном фестивале «Красная площадь» будет неопаснее похода в магазин. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» PR-директор издательской группы «Эксмо – АСТ» Екатерина Кожанова.

«Мы понимаем, что «Красная площадь» будет скорее камерным мероприятием, и очень надеемся, что посещение «Красной площади» не будет опасней посещения большого гипермаркета. Команда будет ответственно относиться к мерам безопасности и смотреть за тем, что происходит на площади.

Сегодня сотрудники сдали тесты на коронавирус, который предполагается для всех, кто работает на фестивале», — сказала она.

Е.Кожанова добавила, что издатели не ожидают больших продаж в рамках фестиваля.

«С точки зрения рентабельности, мы не ждем, что будут какие-то существенные продажи на фестивале. Безусловно, возвращение покупателя будет постепенным, и книжный фестиваль «Красная площадь» как раз такой первый, сложный этап, который научит всех в новых условиях проводить книжные мероприятия», — заключила она.

Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет с 6 по 8 июня у стен Кремля. Как сообщила пресс-служба мероприятия, москвичам и гостям столицы для посещения фестиваля необходимо заранее зарегистрироваться на сайте mos.ru, детей младше 7 и лиц старше 65 лет пускать не будут.