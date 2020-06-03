Путин одобрил введение в Норильске ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов

Владимир Путин считает необходимым ввести режим чрезвычайной ситуации федерального характера в Красноярском крае в связи с разливом дизельного топлива. Президент поддержал соответствующее предложение главы МЧС Евгения Зиничева, высказанное в ходе совещания по ликвидации последствий происшествия. Глава государства сказал, что вынужден будет дать поручение правоохранителям оценить работу должностных лиц в связи с ЧП в Норильске. Он поинтересовался, с чем связана задержка в поступлении информации о случившемся. Руководитель дочерней компании «Норникеля» Сергей Липин сообщил, что действия осуществлялись в рамках инструкции и утвержденного плана.

В пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным МЧС, он возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ пожар не повлиял, пострадавших нет.

Позднее СК сообщил, что произошла разгерметизация резервуара. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть, загорелся проезжавший автомобиль. По данным властей, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.



Сейчас на месте собрано более 100 тонн нефтепродуктов и грунта. По данным Росприроднадзора, предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске после происшествия на ТЭЦ превышена в десятки тысяч раз.