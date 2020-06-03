Защитные маски, продающиеся в московском метро, подешевели на треть

Теперь они стоят 20 рублей, объявил городской департамент транспорта в телеграм-канале. С 12 мая в столичном общественном транспорте можно ездить только в масках и перчатках. Ранее маску в метро можно было купить за 30 рублей, перчатки — за 20 рублей. Изменится ли цена перчаток, в сообщении департамента транспорта не уточняется.

«Русская служба Би-би-си» сообщала, что маски в метро продаются с наценкой от нескольких сотен до тысяч процентов. Мэрия это отрицает.