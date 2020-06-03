Брянский суд приговорил женщину-трансгендера Мишель к 1,5 годам исправительных работ и штрафу в 50 тысяч рублей за рисунки обнаженных персонажей из японских мультфильмов в социальной сети «ВКонтакте». Ее признали виновной в распространении порнографии с изображением несовершеннолетних, сообщает интернет-издание «МБХ медиа». Экспертиза установила, что на картинках нарисованы «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста».

Дело рассматривали во второй раз. В первый раз — в декабря 2019 года — Мишель приговорили к трем годам колонии. Однако в январе этого года Брянский областной суд вернул дело на пересмотр, а саму Мишель отпустил из СИЗО. Причиной стали процессуальные нарушения.