В Оренбургской области возбудили дело против сотрудников органов опеки. Они без суда забрали из семьи четверых детей

Их обвиняют в халатности, сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на правоохранительные органы. На возбуждении дела настояла областная прокуратура, пишет местное издание 1743.ru со ссылкой на представителя ведомства. Кроме того, СК проверяет на превышение полномочий полицейских, которые надели наручники на мать детей.

В конце мая детей изъяли из семьи по постановлению главы Домбаровского района, которое было вынесено «в связи с риском обрушения потолочного перекрытия» в доме. Родители утверждали, что жаловались на аварийное состояние дома и просили денег на восстановление, но не получили их.

